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HELIOS SOLAR AG startet Zeichnungsfrist für Börsengang - Aktien werden zu 4,00 Euro angeboten



26.06.2026 / 10:59 CET/CEST

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IPO-Volumen von bis zu 30,4 Mio. Euro

Zeichnungsfrist läuft vom 29. Juni bis 13. Juli 2026

Zeichnung über Unternehmenswebsite, SMC und Depotbanken möglich

Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse für den 28. Juli 2026 geplant

Lock Up für Altaktionäre von 36 Monaten München, 26. Juni 2026 - Die HELIOS SOLAR AG (ISIN DE000A42D2N5/ WKN A42D2N) startet die Zeichnungsfrist für ihren Börsengang im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse am kommenden Montag, 29. Juni 2026. Das Unternehmen bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots insgesamt bis zu 7,6 Millionen bestehende Aktien zu einem festen Angebotspreis von 4,00 Euro je Aktie an. Bei vollständiger Platzierung ergibt sich ein Gesamtplatzierungsvolumen von bis zu 30,4 Mio. Euro. Die Zeichnungsfrist beginnt am 29. Juni 2026, und endet voraussichtlich am 13. Juli 2026 um 12:00 Uhr MESZ. Die Bekanntgabe des Platzierungsergebnisses ist für den 14. Juli 2026 vorgesehen. Die Aufnahme des Börsenhandels im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 28. Juli 2026 erwartet. Darüber hinaus haben sich die Altaktionäre im Rahmen einer Lock-up-Vereinbarung verpflichtet, ihre Aktien für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Börsengang nicht zu veräußern. Die HELIOS SOLAR AG ist ein internationales Solar-Photovoltaik-Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Entwicklung und Umsetzung von Aufdach- und Freiflächenanlagen in Malaysia und Südostasien sowie einer geplanten Expansion nach Europa. Die Nettoerlöse aus dem Börsengang sollen insbesondere für den Ausbau des Geschäfts in Malaysia, die Expansion nach Deutschland und Europa, den Markteintritt in Kambodscha sowie den weiteren Ausbau der Aktivitäten in Singapur verwendet werden. Investoren können ihre Kaufaufträge während der Zeichnungsfrist auf drei Wegen erteilen: über das auf der Unternehmenswebsite www.heliossolarag.com eingerichtete digitale Zeichnungssystem (Subscription Tool), direkt über die Small & Mid Cap Investmentbank AG (SMC)- https://www.smc-investmentbank.de - mittels Zeichnungsschein oder über ihre Depotbank. Darüber hinaus haben ausgewählte Finanzinstitute ihre Bereitschaft erklärt, Zeichnungsaufträge deutscher Privatanleger entgegenzunehmen und damit einen breiten Zugang zum öffentlichen Angebot sicherzustellen. "Wir freuen uns über das bereits im Vorfeld des Börsengangs spürbare große Interesse internationaler Investoren - insbesondere aus unseren asiatischen Kernmärkten. Mit dem Börsengang schaffen wir die Grundlage, unser Wachstum in Asien und Europa konsequent fortzusetzen", sagt Ong Thuan Ming, Vorstandsvorsitzender der HELIOS SOLAR AG. Die Small & Mid Cap Investmentbank AG, München, agiert als Lead Manager, Sole Bookrunner und Admission Agent. Emperor Global Investment Solutions GmbH, München übernimmt die Rolle des Global IPO Coordinators. Weitere Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie unter www.heliossolarag.com . Über HELIOS SOLAR AG Die HELIOS SOLAR AG mit Sitz in Frankfurt ist die Holdinggesellschaft der Helios-Gruppe. Die Unternehmensgruppe entwickelt und realisiert Photovoltaik-Projekte für gewerbliche und industrielle Kunden, Privatkunden sowie für Freiflächenanlagen. Der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit liegt derzeit auf Malaysia und Südostasien, ergänzt durch eine beabsichtigte, strategische Expansion in den europäischen Markt. Nach der Einbringung der malaysischen Gesellschaft Helios Photovoltaic Sdn. Bhd. in die HELIOS SOLAR AG im Frühjahr 2026 verfügt die Gruppe über eine etablierte operative Plattform und verfolgt eine langfristige Wachstumsstrategie im globalen Markt für erneuerbare Energien. Website - www.heliossolarag.com KONTAKT HELIOS SOLAR AG

MAXIMILIAN FISCHER

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Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien oder an oder für Rechnung von in Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen. Das Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines bereits veröffentlichten Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main, Deutschland; Telefon: +49 (0) 228 41080, Website: www.bafin.de, als zuständige Behörde gemäß der Prospektverordnung am 2. Juni 2026 gebilligt. Der Wertpapierprospekt wurde unverzüglich nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und ist auf der Webseite der Gesellschaft (https://www.heliossolarag.com/ im Bereich "IPO 2026") kostenfrei erhältlich. Die BaFin billigt den Prospekt und etwaige Nachträge ausschließlich bezüglich der Standards der Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz gemäß der Prospektverordnung. Eine solche Billigung sollte weder als Befürwortung der Gesellschaft noch als Bestätigung der Qualität der Aktien, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Anleger sollten ihre eigene Bewertung der Eignung einer Anlage in die Aktien der Gesellschaft vornehmen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts sowie etwaiger Nachträge erfolgen. Anleger sollten Aktien ausschließlich auf Grundlage des Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge) zeichnen oder erwerben und den Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) vor einer Investitionsentscheidung lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen im Zusammenhang mit der Entscheidung, in die Aktien zu investieren, vollständig zu verstehen. Eine Investition in Aktien ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich des Totalverlusts des eingesetzten Kapitals; diese Risiken werden im Kapitel "Risikofaktoren" des Prospekts beschrieben. Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort", "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder anderen Varianten oder vergleichbaren Begriffen zu erkennen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Sie erscheinen an verschiedenen Stellen in dieser Mitteilung und beinhalten Aussagen über die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von HELIOS, unter anderem in Bezug auf die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der HELIOS tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Sie werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und Ereignisse sind und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien von HELIOS und der Branche, in der HELIOS tätig ist, sowie die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. 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Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl sinken als auch steigen. Potenzielle Anleger sollten einen professionellen Berater hinzuziehen, um die Eignung des Angebots für die betreffende Person zu prüfen.



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