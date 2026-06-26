DAX schwächer zum Wochenschluss - KI-Werte erneut unter Druck

Der DAX startet mit Verlusten in den letzten Handelstag der Woche. Auch der Euro Stoxx 50 notiert schwächer. Vorbörslich zeichnen sich an den US-Märkten unterschiedliche Tendenzen ab: Während der Dow Jones leicht zulegt, werden der S&P 500 und insbesondere der technologielastige Nasdaq 100 im Minus erwartet. Belastend wirken erneut Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. In Asien schloss der Nikkei 225 deutlich schwächer.
Makroökonomischer Überblick
Im Fokus stehen heute vor allem die US-PCE-Inflationsdaten, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinspfad der Federal Reserve. Daneben richten sich die Blicke auf die Konjunktur- und Stimmungsindikatoren der Eurozone, die Aufschluss über die wirtschaftliche Dynamik im zweiten Halbjahr geben sollen. Zudem wurden in Europa erste Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien veröffentlicht, die als wichtiger Fingerzeig für die weitere Geldpolitik der EZB gelten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Zalando zählt zu den auffälligsten Werten des Tages. Die Aktie bricht vorbörslich zweistellig ein. Auslöser ist die Einleitung einer Bilanzprüfung durch die BaFin. Nach Angaben der Finanzaufsicht bestehen konkrete Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Die Nachricht sorgt für erhebliche Verunsicherung unter Investoren.
Infineon steht stellvertretend für die Schwäche des europäischen Chipsektors. Die Aktie verliert vorbörslich deutlich. Nach den jüngsten Kursanstiegen dominieren wieder Sorgen über die hohen Bewertungen vieler KI-bezogener Titel. Gleichzeitig belasten Befürchtungen über Engpässe bei Speicherchips die Stimmung in der Branche.
Bayer bleibt nach dem Kurssprung vom Donnerstag im Fokus. Hintergrund ist ein wichtiger juristischer Erfolg in den Glyphosat-Verfahren in den USA. Obwohl die Aktie vorbörslich etwas nachgibt, werten Marktteilnehmer die Entscheidung als bedeutenden Schritt zur Verringerung langjähriger Rechtsrisiken. Entsprechend dürfte Bayer auch im weiteren Tagesverlauf zu den meistbeachteten Titeln am deutschen Markt gehören.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Bayer AG
|Bull
|UN1Z2F
|19,93
|27,649257 EUR
|2,39
|Open End
|DAX
|Bear
|UG66LC
|29,01
|27699,524998 Punkte
|8,57
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN9QVZ
|10,41
|23782,706097 Punkte
|22,78
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6J9C
|29,53
|21855,72674 Punkte
|8,34
|Open End
|DAX
|Bear
|UG2Y9M
|13,74
|26161,612793 Punkte
|18,06
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Deutsche Lufthansa AG
|Call
|UG9Z9U
|0,63
|10,00 EUR
|8,04
|16.09.2026
|JPMorgan Chase
|Call
|UG1REY
|4,39
|300,00 USD
|4,99
|16.12.2026
|Zalando SE
|Call
|UG8VDU
|3,26
|25,00 EUR
|4,11
|16.12.2026
|DAX
|Call
|UG7GJC
|3,54
|26000,00 Punkte
|21,67
|18.09.2026
|DAX
|Put
|UN9WCP
|3,92
|18200,00 Punkte
|-6,19
|17.09.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|S&P 500
|Short
|HD94SY
|1,33
|8828,988 Punkte
|5
|Open End
|Space Exploration Technologies Corp.
|Short
|UN9ZMZ
|13,04
|168,299971 USD
|10
|Open End
|DAX(R)
|Long
|UG6WQ6
|2,35
|22498,623514 Punkte
|10
|Open End
|DAX
|Long
|UN7CLM
|1,40
|24165,036043 Punkte
|30
|Open End
|Amazon.com Inc.
|Long
|HD338H
|1,20
|181,650939 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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