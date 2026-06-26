DAX schwächer zum Wochenschluss - KI-Werte erneut unter Druck

Der DAX startet mit Verlusten in den letzten Handelstag der Woche. Auch der Euro Stoxx 50 notiert schwächer. Vorbörslich zeichnen sich an den US-Märkten unterschiedliche Tendenzen ab: Während der Dow Jones leicht zulegt, werden der S&P 500 und insbesondere der technologielastige Nasdaq 100 im Minus erwartet. Belastend wirken erneut Gewinnmitnahmen im Technologiesektor. In Asien schloss der Nikkei 225 deutlich schwächer.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus stehen heute vor allem die US-PCE-Inflationsdaten, das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmaß. Anleger erhoffen sich Hinweise auf den weiteren Zinspfad der Federal Reserve. Daneben richten sich die Blicke auf die Konjunktur- und Stimmungsindikatoren der Eurozone, die Aufschluss über die wirtschaftliche Dynamik im zweiten Halbjahr geben sollen. Zudem wurden in Europa erste Inflationsdaten aus Frankreich und Spanien veröffentlicht, die als wichtiger Fingerzeig für die weitere Geldpolitik der EZB gelten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Zalando zählt zu den auffälligsten Werten des Tages. Die Aktie bricht vorbörslich zweistellig ein. Auslöser ist die Einleitung einer Bilanzprüfung durch die BaFin. Nach Angaben der Finanzaufsicht bestehen konkrete Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften. Die Nachricht sorgt für erhebliche Verunsicherung unter Investoren.

Infineon steht stellvertretend für die Schwäche des europäischen Chipsektors. Die Aktie verliert vorbörslich deutlich. Nach den jüngsten Kursanstiegen dominieren wieder Sorgen über die hohen Bewertungen vieler KI-bezogener Titel. Gleichzeitig belasten Befürchtungen über Engpässe bei Speicherchips die Stimmung in der Branche.

Bayer bleibt nach dem Kurssprung vom Donnerstag im Fokus. Hintergrund ist ein wichtiger juristischer Erfolg in den Glyphosat-Verfahren in den USA. Obwohl die Aktie vorbörslich etwas nachgibt, werten Marktteilnehmer die Entscheidung als bedeutenden Schritt zur Verringerung langjähriger Rechtsrisiken. Entsprechend dürfte Bayer auch im weiteren Tagesverlauf zu den meistbeachteten Titeln am deutschen Markt gehören.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Bayer AG Bull UN1Z2F 19,93 27,649257 EUR 2,39 Open End DAX Bear UG66LC 29,01 27699,524998 Punkte 8,57 Open End X-DAX Bull UN9QVZ 10,41 23782,706097 Punkte 22,78 Open End DAX Bull UN6J9C 29,53 21855,72674 Punkte 8,34 Open End DAX Bear UG2Y9M 13,74 26161,612793 Punkte 18,06 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2026; 09:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Lufthansa AG Call UG9Z9U 0,63 10,00 EUR 8,04 16.09.2026 JPMorgan Chase Call UG1REY 4,39 300,00 USD 4,99 16.12.2026 Zalando SE Call UG8VDU 3,26 25,00 EUR 4,11 16.12.2026 DAX Call UG7GJC 3,54 26000,00 Punkte 21,67 18.09.2026 DAX Put UN9WCP 3,92 18200,00 Punkte -6,19 17.09.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit S&P 500 Short HD94SY 1,33 8828,988 Punkte 5 Open End Space Exploration Technologies Corp. Short UN9ZMZ 13,04 168,299971 USD 10 Open End DAX(R) Long UG6WQ6 2,35 22498,623514 Punkte 10 Open End DAX Long UN7CLM 1,40 24165,036043 Punkte 30 Open End Amazon.com Inc. Long HD338H 1,20 181,650939 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 26.06.2026; 09:30 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.