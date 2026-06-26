Berlin (ots) -BILD meets Klassik: Am Mittwoch, 8. Juli 2026, wird die Berliner Staatsoper Unter den Linden zum Opern-Wohnzimmer bei BILD. BILD überträgt exklusiv Mozarts "Die Entführung aus dem Serail" ab 19 Uhr live und komplett aus dem traditionsreichen Opernhaus. Ein besonderes Kulturerlebnis, das Zuschauer mit BILDplus-Abo bequem von zu Hause aus verfolgen können.Für die aktuelle Inszenierung, die am Samstag, 27. Juni 2026, in Berlin Premiere hat, bringt Regisseurin Andrea Moses einen Mann ins Ensemble, den Millionen Deutsche bislang vor allem aus Comedy-Shows kennen: Bülent Ceylan. Der Comedian übernimmt die Sprechrolle des Bassa Selim, dem osmanischen Pascha, dessen Liebe von der gefangen gehaltenen jungen Spanierin Konstanze nicht erwidert wird. Obwohl ihr Verlobter sie vergeblich versucht zu befreien, zeigt er am Ende Großmut und verzichtet auf Rache - ein Symbol für aufgeklärte Humanität und Vergebung.Comedy-Star Bülent Ceylan: "Ich will Menschen, die bisher wenig Berührung mit Klassik hatten, zeigen, wie geil Oper ist. Wir machen eine Klassik-Revolution! Es wird wie eine Show. Aber so, dass auch die klassischen Opernliebhaber etwas damit anfangen können. Die Zuschauer in diesem tollen Saal und bei BILD werden etwas erleben, was sie noch nie gesehen haben."Doch er spielt nicht nur die Figur der Oper - sondern auch sich selbst - und bringt so eigene Erfahrungen mit ein. Zu Beginn tritt Ceylan als Bülent Ceylan auf. Wie in einer seiner Bühnenshows moderiert er das Geschehen. Erst nach und nach verwandelt er sich in die Opernfigur Bassa Selim, der einst vom Christentum zum Islam konvertierte. So treffen zwei Welten aufeinander: die Oper des 18. Jahrhunderts und die Gegenwart.Marion Horn, Vorsitzende der BILD-Chefredaktionen: "Oper und BILD haben viel gemeinsam: Beide sind groß, bunt und voller Leidenschaft. Beide erzählen Geschichten über Liebe, Hoffnung, Sehnsucht und das menschliche Miteinander. Beide können laut und leise, zeigen große Dramen und berührende Momente. Mit der Live-Übertragung dieser außergewöhnlichen Inszenierung mit Bülent Ceylan machen wir in Kooperation mit der Berliner Staatsoper Mozarts Meisterwerk für ein breites Publikum erlebbar. Denn Kultur gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wir freuen uns, unseren BILDplus-Abonnenten diesen besonderen Abend exklusiv zu präsentieren."Elisabeth Sobotka, Intendantin der Staatsoper Unter den Linden in Berlin: "Diese Kooperation mit BILDplus ist ein Novum für die Staatsoper Unter den Linden und eine große Chance, viele Menschen für Oper zu begeistern. Wir möchten zeigen, dass diese Kunstform lebendig, relevant und für alle offen ist. Wenn die Übertragung mit Bülent Ceylan als Bassa Selim Neugier auf Oper im Allgemeinen und auf die Staatsoper Unter den Linden im Besonderen weckt, haben wir viel erreicht. Mit Andrea Moses' Inszenierung von Mozarts Die Entführung aus dem Serail mit einem herausragenden Sänger:innen-Ensemble unter der Leitung von Thomas Guggeis, der Staatskapelle Berlin sowie dem Staatsopernchor, erwartet das Publikum eine Aufführung auf höchstem künstlerischem Niveau."Pressekontakte:Christian SenftDirector Communications BILD-GruppeAxel Springer SETel: +49 151 4404 7239christian.senft@axelspringer.comwww.axelspringer.comCarolin Bitzer,Leitung Kommunikation und Presse,Staatsoper Unter den Linden,T + 49 (0) 30 203 54 481,c.bitzer@staatsoper-berlin.deOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/6302779