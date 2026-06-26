Die BYD-Aktie bleibt im Korrekturmodus. Bereits vor zehn Tagen wurde nach einem Rückgang von rund -48% vor der nächsten Belastungsprobe gewarnt. Inzwischen hat sich die Kursschwäche weiter ausgedehnt: Seit dem Rekordhoch bei 17,70 € summiert sich der Verlust mittlerweile auf rund -54%, während der Titel nahezu in den freien Fall überging und hierbei auf Kursniveaus aus dem Jahr 2024 zusteuert. Buchstäblich der freie Fall In der letzten Analyse stand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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