Eigentlich wollte OpenAI noch in diesem Jahr an die Börse gehen, doch nun wackelt offenbar der Zeitplan. Was ist hinter den Kulissen los und was bedeutet das für den KI-Modellentwickler? Es rumort hinter den Kulissen Hinter den Kulissen rumort es bei OpenAI. Medienberichten zufolge wird intensiv über eine Verschiebung des Börsengangs diskutiert. Eigentlich wollte OpenAI-Chef Sam Altman einen schnellen Börsenstart noch im Jahr 2026 forcieren. Aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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