Berlin (ots) -Implantologie gilt für viele Zahnarztpraxen als attraktives Wachstumsfeld, dennoch bleibt sie oft hinter ihren Möglichkeiten zurück. Zwischen vollem Terminbuch, fehlender Routine und mangelnder Sichtbarkeit im Praxisalltag gelingt es vielen Behandlern nicht, daraus einen echten Schwerpunkt zu entwickeln. Warum genau das passiert und wie die Cezanne Dental GmbH Zahnärzte dabei unterstützt, Implantologie fachlich und wirtschaftlich erfolgreich umzusetzen, erfahren Sie hier.Viele niedergelassene Zahnärzte sehen in der Implantologie großes Potenzial. Die Nachfrage ist vorhanden, die fachliche Relevanz unbestritten und auch wirtschaftlich eröffnet das Fachgebiet attraktive Perspektiven. Dennoch gelingt es zahlreichen Praxisinhabern nicht, die Implantologie dauerhaft als festen Bestandteil ihrer Praxis zu etablieren. Stattdessen bleibt sie eine von vielen angebotenen Leistungen irgendwo zwischen Prophylaxe, Zahnersatz, Schmerzpatienten und den täglichen Herausforderungen des Praxisbetriebs. Hinzu kommt ein weiteres Problem: Wer nur wenige Implantate pro Monat setzt, entwickelt kaum die Routine, die für maximale Sicherheit und Gelassenheit bei chirurgischen Eingriffen erforderlich ist. Selbst umfangreiche Fortbildungen lösen dieses Problem häufig nicht. Denn zwischen theoretischem Wissen und souveräner Umsetzung am Patienten liegt eine entscheidende Lücke. "Genau deshalb bleibt die Implantologie in vielen Praxen oft hinter ihrem Potenzial zurück - obwohl die Nachfrage längst vorhanden ist", erklärt Lars Oberlein, Geschäftsführer der Cezanne Dental GmbH."Wer Implantologie langfristig erfolgreich etablieren möchte, braucht mehr als Fachwissen. Es braucht praktische Erfahrung, funktionierende Abläufe und einen klaren Fokus innerhalb der eigenen Praxis", betont Lars Oberlein. Der Gründer und Geschäftsführer der Cezanne Dental GmbH in Berlin verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Dental- und Implantologiebranche. Ursprünglich kommt er aus der Zahntechnik und kennt daher auch die prothetische Versorgung auf Implantaten aus eigener praktischer Erfahrung. Zudem war er rund zehn Jahre im Vertrieb für Zahnimplantate tätig und versteht damit ebenso die wirtschaftliche und beratende Seite des Marktes. Vor rund 20 Jahren entwickelte Lars Oberlein ein Kursmodell, bei dem Zahnärzte die Implantologie nicht nur theoretisch lernen, sondern unter Anleitung an echten Patienten praktisch anwenden. Seitdem haben mehr als 1.000 Zahnärzte aus verschiedenen Ländern an den praktischen Implantologie-Kursen der Cezanne Dental GmbH teilgenommen. Das Unternehmen versteht sich dabei nicht als reines Fortbildungsinstitut, sondern als Partner für Zahnärzte, die Implantologie sicher erlernen und wirtschaftlich tragfähig in der eigenen Praxis etablieren wollen.Praktische Implantologie lernen: Warum Erfahrung am Patienten den Unterschied machtDer bekannteste Geschäftsbereich von Cezanne Dental sind die praktischen Implantologie-Kurse in Berlin. Als oralchirurgisches Zentrum verbindet das Unternehmen dabei Patientenversorgung und praktische Fortbildung unter einem Dach. Hier setzen Zahnärzte das um, was in vielen klassischen Fortbildungen zu kurz kommt: die praktische Anwendung am Patienten. Die Teilnehmer arbeiten unter enger Begleitung erfahrener Kursleiter an realen Behandlungsfällen und werden Schritt für Schritt an implantologische Eingriffe herangeführt. Vor jedem Eingriff erfolgt eine detaillierte Planung. Komplexere Fälle werden bei Bedarf digital vorbereitet und mithilfe von Bohrschablonen unterstützt. Bevor die Behandlung beginnt, trainieren die Teilnehmer sämtliche grundlegenden Abläufe zunächst an Kunststoffkiefern. Erst danach erfolgt die praktische Umsetzung am Patienten.Die Kurse dauern in der Regel vier Tage und finden bewusst in kleinen Gruppen statt. Dadurch bleibt ausreichend Zeit für eine individuelle Betreuung. Während ein Teilnehmer operiert, assistiert ein anderer Kollege. So profitieren alle Beteiligten zusätzlich von den Erfahrungen und Herausforderungen anderer Behandlungsfälle. Anschließend werden sämtliche Eingriffe gemeinsam ausgewertet. "Wir möchten Zahnärzten nicht nur zeigen, wie Implantologie funktioniert. Unser Ziel ist es, ihnen die Sicherheit zu vermitteln, die sie später in ihrer eigenen Praxis benötigen", sagt Lars Oberlein. Gerade dieser geschützte Rahmen ermöglicht vielen Teilnehmern den entscheidenden Schritt von der Theorie in die praktische Anwendung.Drei Bausteine für erfolgreiche Implantologie: Fortbildung, Fachhandel und DentallaborDie Implantologie endet nicht mit dem Setzen eines Implantats. Entscheidend für langfristige Behandlungserfolge sind ebenso hochwertige Materialien und eine zuverlässige prothetische Versorgung. Deshalb verfolgt die Cezanne Dental GmbH einen integrierten Ansatz, der mehrere Bereiche miteinander verbindet. "Unser Ziel war nie, möglichst viele einzelne Leistungen anzubieten. Wir haben die Bereiche aufgebaut, weil wir gesehen haben, welche Herausforderungen Zahnärzte nach der Fortbildung in ihrem Praxisalltag tatsächlich beschäftigen", sagt Lars Oberlein.Neben den praktischen Kursen unterstützt Cezanne Dental Zahnärzte deshalb über den eigenen Fachhandel bei der Auswahl von Implantatsystemen, chirurgischen Instrumenten und weiteren Materialien. Der Fachhandel versteht sich dabei ausdrücklich als ergänzender Baustein, der die praktische Ausbildung sinnvoll unterstützt.Hinzu kommt das eigene Dentallabor. Hier entstehen implantatgetragene Versorgungen, die den chirurgischen Behandlungserfolg funktionell und ästhetisch absichern. Gleichzeitig arbeitet das Team rund um Lars Oberlein an digitalen Versorgungslösungen, die Behandlungen planbarer, effizienter und hochwertiger machen sollen.Warum viele Praxen trotz guter Ausbildung ihr Implantologie-Potenzial nicht ausschöpfenAus Sicht von Lars Oberlein liegt die größte Herausforderung vieler Zahnärzte heute nicht mehr im fachlichen Zugang zur Implantologie. Nach mehr als 30 Jahren in der Dental- und Implantologiebranche ist er überzeugt, dass die Entwicklung eines implantologischen Schwerpunkts häufig nicht am Können scheitert, sondern an der konsequenten Umsetzung im Praxisalltag. Viele Praxen verfügen über ausreichend Patienten, haben jedoch keinen klaren Schwerpunkt. Die Implantologie wird zwar angeboten, spielt im Außenauftritt und in der Patientenkommunikation jedoch oft nur eine untergeordnete Rolle.Nach einer Fortbildung kehren viele Teilnehmer motiviert in ihre Praxis zurück. Bereits wenige Wochen später dominiert jedoch wieder das Tagesgeschäft. Der gewünschte Schwerpunkt verliert an Bedeutung. Die Folge: Die Fallzahlen steigen nicht, Routine entsteht nicht und das wirtschaftliche Potenzial bleibt ungenutzt. "Die eigentliche Herausforderung beginnt häufig erst nach dem Kurs. Dann geht es darum, die Implantologie dauerhaft in den Praxisabläufen zu verankern und ihr den Stellenwert zu geben, den sie verdient", erläutert Lars Oberlein von der Cezanne Dental GmbH.Das neue Consulting von Cezanne Dental: Implantologie strategisch entwickelnGenau aus diesen Erfahrungen heraus hat Lars Oberlein das Consulting-Angebot von Cezanne Dental entwickelt. Ziel ist es, Zahnärzte nicht nur fachlich zu unterstützen, sondern sie auch im Praxisalltag und bei unternehmerischen Fragen über mehrere Monate hinweg zu begleiten. Das Programm richtet sich sowohl an Einsteiger als auch an erfahrene Implantologen, die ihre Fallzahlen steigern, ihre Abläufe weiter verbessern und Implantologie langfristig als festen Bestandteil ihrer Praxis etablieren möchten. "Mit den Kursen vermitteln wir praktische Sicherheit. Das Consulting ist die konsequente Weiterentwicklung dieses Ansatzes, weil wir Zahnärzte auch bei den organisatorischen und unternehmerischen Fragen begleiten möchten, die für den langfristigen Erfolg entscheidend sind", erklärt Lars Oberlein.Im Mittelpunkt stehen dabei ganz praktische Themen wie die Positionierung der eigenen Praxis, die Beratung von Patienten, reibungslose interne Abläufe, die Entwicklung des Teams und eine gesunde wirtschaftliche Steuerung. Gleichzeitig geht es darum, Implantologie innerhalb der Praxis sichtbarer zu machen und verständlich zu kommunizieren. Ergänzend plant Lars Oberlein die Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern, etwa in den Bereichen Online-Vermarktung, Personalgewinnung und digitale Zahntechnik.Dabei bleibt ein Grundsatz unverändert: Wachstum soll nicht auf Kosten der Patientenversorgung gehen. Für Lars Oberlein müssen fachliche Qualität und wirtschaftliche Entwicklung stets Hand in Hand gehen. Genau dieser Anspruch prägt sowohl die praktischen Implantologie-Kurse als auch die Weiterentwicklung des Consulting-Angebots.Wie Lars Oberlein die Zukunft der Implantologie-Begleitung denktFür Lars Oberlein ist die Entwicklung von Cezanne Dental noch längst nicht abgeschlossen. Während die praktischen Implantologie-Kurse seit vielen Jahren das Fundament des Unternehmens bilden, gewinnen Themen wie digitale Versorgungslösungen, strategische Praxisentwicklung und die langfristige Begleitung von Zahnärzten zunehmend an Bedeutung. Das Ziel bleibt dabei unverändert: Zahnärzten die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Implantologie fachlich sicher, wirtschaftlich sinnvoll und dauerhaft erfolgreich in ihrer Praxis zu etablieren."Das größte Potenzial sehe ich nicht nur in weiteren Kursen, sondern darin, Zahnärzte langfristig bei der Umsetzung zu begleiten. Denn nachhaltiger Erfolg entsteht dort, wo fachliche Kompetenz, praktische Erfahrung und funktionierende Strukturen zusammenkommen", sagt Lars Oberlein abschließend.Ob Sie Ihre implantologische Expertise gezielt ausbauen, Ihre Praxis mit hochwertigen Materialien und zuverlässigen Versorgungslösungen stärken oder Implantologie strategisch und wirtschaftlich erfolgreich in Ihrem Praxisalltag verankern möchten - die Cezanne Dental GmbH (https://cezanne-dental.de/) bietet Ihnen ein integriertes Konzept aus praktischer Fortbildung, Fachhandel, Dentallabor und Consulting. Nutzen Sie die Möglichkeit, Implantologie nicht nur zu erlernen, sondern nachhaltig erfolgreich umzusetzen. 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