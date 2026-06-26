© Foto: Jonas Walzberg/dpa +++ dpa-BildfunkDie Internationale Seeschifffahrtsorganisation (IMO) hat ihre Bemühungen zur Evakuierung von Schiffen und 11.000 Seeleuten vorerst ausgesetzt, nachdem ein Schiff im Golf von Oman angegriffen worden war."Ich wurde heute über einen Angriff im Golf von Oman auf ein Schiff informiert, das die Straße von Hormus passiert hat. Dieses Schiff durchfuhr die Straße nicht im Rahmen des Evakuierungsprogramms der IMO", erklärte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez am Donnerstag. Diese Aussagen treffen aber auf widersprüchliche Berichte, wonach es heißt, das Schiff sei auf der südlichen Route unterwegs gewesen. Die IMO hat zwei Routen zur Passage für die Evakuierung der 11.000 Seeleute in der Meerenge …
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