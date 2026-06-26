Bei einer Fußball-WM schauen Milliarden Menschen zu. Wenn Adidas Mannschaften, Trainer oder Schiedsrichter ausstattet, ist das Logo weltweit präsent. Das stärkt die Markenbekanntheit enorm. Adidas-Chef Björn Gulden sagte bei einer Medienrunde in New York, dass der Sportartikelhersteller dreimal so viele Trikots der deutschen Nationalmannschaft verkaufe wie noch bei der WM in Katar vor vier Jahren - ein Rekordwert. Die Aktie bleibt ebenfalls gefragt.Die hohe Nachfrage sorgte vor Kurzem sogar für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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