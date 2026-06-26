Der weltweite KI-Boom saugt die Produktionskapazitäten für Speicherchips leer. Die Folgen treffen nun die Verbraucher. Nur einen Tag nach Apples Preisaufschlägen bei MacBooks und iPads erhöht auch Microsoft die Preise für seine Xbox-Konsolen. Ab dem 1. August 2026 müssen Gamer deutlich tiefer in die Tasche greifen.• Microsoft erhöht Xbox-Preise.• Grund ist der Speichermarkt.• Aktie fällt.Die Erhöhungen treffen das Hardwaregeschäft empfindlich. Das Einstiegsmodell der Xbox Series S mit 512 GB Speicher ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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