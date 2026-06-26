In den letzten Tagen hatte es sich bereits abgezeichnet, jetzt wird es offiziell: Binance, die weltgrößte Kryptobörse nach Handelsvolumen, wird ihr Europa-Geschäft zum 1. Juli zumindest vorübergehend auf Eis legen. Laut einem Medienbericht werden die Nutzer nun direkt darüber informiert. Was genau in der kommenden Woche droht, ist aber nach wie vor unklar.• Binance informiert erste europäische Nutzer konkret über den bevorstehenden Stopp der regulären Dienste zum 1. Juli. • Der EU-weite Lizenzantrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär