Urlaub, WM Gucken beim Nachbarn oder Grillabend: Offene Fenster und Garagen bieten oft unbemerkt Chancen für Einbrecher. Wie ihr mit wenigen Schritten Risiken vermeiden können. Fenster auf Kipp, Terrassentür nur angelehnt, Garage offen: Was im Sommer für frische Luft und kurze Wege praktisch wirkt, kann Einbrechern helfen. Denn Täter suchen meist nicht den spektakulären Einstieg, sondern die einfache Gelegenheit, warnt das Netzwerk Zuhause sicher. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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