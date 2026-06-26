Wiesbaden (ots) -Beim German Brand Award hat sich der KI-basierte Chatbot der R+V Versicherung gegen insgesamt rund 1.700 Projekte aus zwölf Ländern durchgesetzt, die für unterschiedliche Kategorien eingereicht wurden. In der Kategorie "Best AI Project of the Year - Bestes Projekt mit Nutzung von künstlicher Intelligenz" hat Emmie die höchste Stufe der Würdigung erhalten. Als "Best of Best" wird nur jeweils eines der eingereichten Projekte ausgezeichnet.Der KI-gestützte Chatbot Emmie steht den Besucherinnen und Besuchern der R+V-Website www.ruv.de bei Fragen zu einem Schaden, zu einem Vertrag oder zur App zur Seite oder vermittelt ihnen einen persönlichen Kontakt. Sobald sich ein User auf die R+V-Seiten einwählt, bietet ihm unten rechts Emmie ihre Unterstützung an.Mit Emmie setzt die R+V Versicherung modernste KI-Lösungen an der Kundenschnittstelle ein und ist damit Vorreiter in der Branche. Emmie gehört zur neuen Generation multi-agentischer KI-Systeme, die planen, Werkzeuge eigenständig nutzen und mehrstufige Anliegen lösen können. Emmie ist kein einzelner Chatbot, sondern ein ganzes Netzwerk aus KI-Agenten: Es verbindet für Kunden relevante Informationen aus einzelnen Bereichen im Hintergrund untereinander und kommuniziert sie aus einer Hand in Echtzeit. Der Vorteil: Die Kunden müssen nur ein einziges Gespräch führen und erhalten eine rasche, konsistente Antwort - über viele Themen und Sparten hinweg. Emmie führt durch Services, beantwortet Fachfragen und kann noch mehr: Sie leitet Kunden bei Bedarf auch an die passenden Online-Strecken oder an einen Berater weiter.Das Markenversprechen der R+V "Du bist nicht allein" wird mit dieser Technologie bei jeder Anfrage von Kunden und Interessenten auf ruv.de digital umgesetzt. "Das hebt uns klar vom Wettbewerb ab und differenziert uns auch als Marke positiv", sagt Jens Hasselbächer, Vorstand Kunden und Vertrieb. "Mit Emmie wollen wir mehr Kundennähe, höhere Qualität und eine klare Differenzierung im Markt erreichen. Gleichzeitig entlasten wir Außendienst und Serviceeinheiten."Die Jury des German Brand Award würdigte diese Verbindung aus Markenversprechen und technologischer Umsetzung sowie die strategische Ausrichtung: "Mit 'Emmie' verlagert die Marke KI aus dem Experiment in den realen Kundendialog und macht ihr Leistungsversprechen direkt an der Schnittstelle erlebbar. Strategisch entscheidend ist der Ansatz einer Dialogplattform statt einzelner Servicepfade: Interne Sparten und Prozesse treten in den Hintergrund, für Nutzer entsteht ein zusammenhängender Zugang. In der Umsetzung verbindet das Projekt Agentic AI, Systemintegration und belastbare Governance unter regulatorischen Bedingungen. Gerade diese Verbindung aus Markenführung, Servicearchitektur und produktivem Einsatz verleiht dem Projekt in seinem Umfeld besonderes Gewicht."Das hat Emmie nicht nur die "Best of Best"-Auszeichnung eingebracht, sondern sie ist auch Gewinnerin in der "Gold"-Stufe. Hier überzeugte sie in der Kategorie "Brand Digitalization".Firmenkunden-Kampagne "Partnerschaft für den Erfolg" ebenfalls prämiertGenau wie Emmie ist auch die langjährige Firmenkunden-Kampagne "Partnerschaft für den Erfolg" beim German Brand Award 2026 zweifach ausgezeichnet worden, jeweils als "Winner" in den Kategorien "Lighthouse Project of the Year" und "Brand Strategy - B2B".Pressekontakt:Inge NeudahmKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-4034E-Mail: inge.neudahm@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/6302853