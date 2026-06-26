Zwei KI-Konzerne gehören zu den Mitstreitern von Intercept, einem neuen Non-Profit. Sie haben sich zum Ziel erklärt, Atemwegserkrankungen zu stoppen - von der simplen Erkältung bis zur Grippe. Erkältungen erwischen uns alle - oft mehr als einmal im Jahr. Und es gibt nahezu keine Möglichkeit, sie zu verhindern. Das Beste, was man tun kann, ist beispielsweise, Vitamin C einzunehmen und sich von Menschen mit Schnupfen, Husten und Heiserkeit fernzuhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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