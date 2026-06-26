London (www.anleihencheck.de) - Ein altes amerikanisches Sprichwort besagt, dass ein Frosch aus einem Topf kochenden Wassers herausspringt, im selben Topf aber sitzen bleibt und gar kocht, wenn man die Hitze nur langsam genug erhöht. Der Gedanke dahinter: schleichende, heimtückische Temperaturanstiege bleiben unbemerkt - im Gegensatz zu einem plötzlichen Schock, so Richard Bernstein, Global Head of Macro & Customized Investing bei Janus Henderson Investors. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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