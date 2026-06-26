Stuttgart (www.anleihencheck.de) - PNE (ISIN DE000A0JBPG2/ WKN A0JBPG) emittiert eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A460XXX/ WKN A460J7) im Umfang von 36 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Gezahlt werde ein jährlicher Kupon in Höhe von 7,000%, die Ausschüttung erfolge jährlich. Die nächste Zinszahlung werde am 18.06.2027 geleistet. Das Laufzeitende sei für den 18.06.2031 vorgesehen. Ausgehend von einem Kurs von 100,90 ergebe sich eine Rendite von 6,9658%. Handelbar sei der Pfandbrief ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen, das entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. (Bonds weekly Ausgabe vom 25.06.2026) (26.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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