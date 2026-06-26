Smart konkretisiert den anvisierten Preis für den neuen Elektro-Zweisitzer. Nach Angaben von Europa-Chef Wolfgang Ufer könnte der #2 im kommenden Jahr für unter 22.500 Euro in Europa starten. Bei ausreichenden Stückzahlen hält Ufer zudem eine Fertigung in Europa für möglich. Der #2 soll als elektrischer Nachfolger des Fortwo an die frühere Kernidee der Marke anknüpfen. Smart hatte im April zunächst das Concept #2 präsentiert, in diesem Monat wurden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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