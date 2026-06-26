Hamburg (ots) -Bewusst mit Bildern kommunizieren: Wie Sie mit der passenden Visualisierung die gewünschten Effekte erzielenProfessionelle Kommunikation braucht Bilder, die nicht nur schön sind. Die Kunst liegt darin, Inhalte, Aussagen und Botschaften des jeweiligen Contents sinnvoll zu flankieren und in eine passende Bildsprache zu übertragen: sofort verständlich, auf den Punkt, aber auch emotional ansprechend. Profi-Fotografin Simone Naumann erklärt in diesem Webinar, wie Sie fotografische Gestaltungsmittel gezielt für visuelles Storytelling einsetzen können. Ein Schwerpunkt dabei: Symbolbilder, die wirken - auch ohne Menschen im Bild.In dieser Schulung erfahren Sie, wie Sie Bilder sicher einschätzen und deren Aussagen gezielt steuern können. Simone Naumann vermittelt, wie Sie erkennen können, welche Bildaussage ein Motiv transportiert und warum es eine bestimmte Wirkung entfacht - oder eben nicht. Von der Idee zur Umsetzung: Welche Vorrausetzzungen braucht die perfekte Aufnahme? An welchen Stellschrauben können Sie drehen, damit Ihre Botschaft klar erkennbar wird?Sie lernen, wie sich Bildideen in konkrete Aufnahmen übersetzen lassen und welche Rolle dabei z. B. Perspektive, Licht, Ausschnitt, Linien, Farben und Freiräume spielen. Das Webinar vermittelt auch, anhand welcher Kriterien Sie passende Bilder auswählen können und welche Motive sich eignen, um Aspekte wie Vertrauen, Klarheit, Veränderung oder Qualität sichtbar zu machen - auch ohne dass Menschen zu sehen sind.Simone Naumann setzt das Thema praxisnah und interaktiv in Szene. Dazu gehören als Live-Übung eine Bildbesprechung und die gemeinsame Interpretation von Bildern. Das zugehörige Padlet als Werkzeugkasten bietet Zusatzmaterial und Inspirationen.Alle Teilnehmenden haben die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referentin zu stellen.Das Webinar wird mit MS Teams durchgeführt.Programm:- Warum Bilder oft "daneben sprechen" - obwohl sie gut aussehen- Bilder lesen lernen: Was wirkt - und warum?- Das Handwerkszeug der Fotografie - verständlich und direkt umsetzbar- Visuelles Storytelling: Gestaltungsmittel als Erzählsprache- Symbolbilder, die Emotionen auslösen, auch ohne Menschen- PraxisbeispieleDas Webinar richtet sich an alle, die in Unternehmen oder Agenturen die Kommunikation auch mit Bildern steuern. Egal, ob Sie dabei mit dem Smartphone oder mit der Profi-Kamera selbst fotografieren oder Bilder aus externen Pools auswählen und für die Website, Social Media, Präsentationen und Kampagnen einsetzen.Unsere Expertin Simone Naumann ist Expertin für visuelle Kommunikation und Unternehmensfotografin. 2017 hat sie die SMARTphotoschule www.die-smartphotoschule.com gegründet, um das Thema Visual Storytelling mit dem Smartphone für alle Interessierten zugänglich zu machen. Sie gibt seit Jahren Workshops für Smartphone-Fotografie und Bildsprache und ist Autorin mehrerer Sachbücher zu diesen Themen. Ihr neustes Buch "Fotografie mit dem Smartphone" erschien 2024. Seit langer Zeit beschäftigt sie sich intensiv mit KI Bildgeneratoren und bietet maßgeschneiderte Workshops dazu an.Key Facts- Termin: Dienstag, 22. September 2026, 11:00 - 12:30 Uhr- Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 Euro inkl. MwSt.- Mindestgruppengröße: 10 Teilnehmende- Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung- Durchführung via MS TeamsPressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTelefon: +49 040 4113-32845akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6302871