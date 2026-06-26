Wenn die Temperaturen steigen und bei der WM jeder Spielzug zählt, setzen auch Anleger am besten auf einen klaren Matchplan statt auf spontane Bauchentscheidungen. Genau hier setzt der Turbo-Juli von Börsenexperte Timo Nützel an: 5 neue Aktien, ein fester Zeitraum und ein datenbasiertes Regelwerk für alle, die gezielt Chancen nutzen wollen, ohne die Märkte ständig beobachten zu müssen.Das Prinzip ist einfach und diszipliniert: Einstieg zum Monatsbeginn, Ausstieg zum Monatsende, keine Anpassung während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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