DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FEDEX CORP. 2042 FDXH US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2043 US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 14/44 FDXA US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 14/34 FDXB US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2035 FDXE US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2045 FDXD US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2065 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2045 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2046 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2047 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2028 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2048 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 2028 FDXG US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 2048 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 19/29 FDXF US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 20/30 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 20/50 US31428XCXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 21/31 US31428XCXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 21/41 US31428XCXXX 26.06.2026 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FEDEX CORP. 2042 FDXH US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2043 US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 14/44 FDXA US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 14/34 FDXB US31428XAXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2035 FDXE US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2045 FDXD US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2065 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2045 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2046 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2047 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2028 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX CORP. 2048 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 2028 FDXG US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 2048 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 19/29 FDXF US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 20/30 US31428XBXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 20/50 US31428XCXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 21/31 US31428XCXXX 26.06.2026 HZE/EOT
FEDEX 21/41 US31428XCXXX 26.06.2026 HZE/EOT
© 2026 Xetra Newsboard