Der Vorstoß von Axel Kleinlein, die Rückabwicklung von Rürup-Renten wegen angeblich fehlenden Kundennutzens stärker in den Fokus zu rücken, sorgt für Widerspruch aus der Branche. Vermittler und Juristen halten die Argumentation für verkürzt und warnen vor einer Pauschalverurteilung. Mit ihrer Ankündigung, die Rückabwicklung von Rürup-Rentenverträgen verstärkt in den Fokus zu rücken, stoßen der Versicherungsmathematiker Axel Kleinlein und der Rechtsanwalt Dr. Gernot Stenger auf Widerstand in der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact