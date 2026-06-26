Hitzestress entwickelt sich zum strukturellen Standort- und Gebäuderisiko für die Immobilienwirtschaft. Laut einer Studie wirken sich zunehmende Hitzebelastungen auf Standortqualität, Nutzbarkeit und Anforderungen an Objekte aus - besonders im Südwesten Deutschlands. Eine neue Studie von Wüest Partner wird Hitzestress zum relevanten Standortfaktor. So zeigt die deutschlandweite Analyse, dass steigende Hitzebelastungen die Standortqualität, Nutzbarkeit und die Anforderungen an Immobilien zunehmend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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