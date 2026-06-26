Wiesbaden (ots) -- Laut einer neuen, von NCL in Auftrag gegebenen Studie entscheiden sich deutsche Reisende für generationenübergreifende Urlaube, um wertvolle Zeit miteinander zu verbringen (69 %) und gemeinsame Erlebnisse zu schaffen (51 %) -- Die Europa-Routen von NCL sind darauf ausgelegt, Reisen über Generationen hinweg einfacher, flexibler und bereichernder zu gestalten -Generationenübergreifendes Reisen entwickelt sich zunehmend zu einer beliebten Urlaubsform für Familien. Und Europa erweist sich dabei als ideales Reiseziel für Urlauber jeden Alters. Mit einem großen Angebot an Sommer-Kreuzfahrten in Europa bietet Norwegian Cruise Line (http://www.ncl.com/?CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) (NCL) Großeltern, Eltern und Kindern vielfältige Möglichkeiten, gemeinsame Zeit auf unterschiedliche Weise zu verbringen. Gleichzeitig ermöglicht das Reisekonzept, mehrere Destinationen innerhalb einer einzigen Reise komfortabel und unkompliziert zu entdecken.Eine neue, von NCL in Auftrag gegebene YouGov-Studie[1] zeigt, dass generationenübergreifende Reisen inzwischen fest zum Urlaubsverhalten deutscher Familien gehören. Zwei Drittel der Befragten (66 %) geben an, bereits eine Reise mit mehreren Generationen unternommen zu haben, während sich nahezu die Hälfte (45 %) vorstellen kann, innerhalb der kommenden zwei Jahre eine solche Reise zu machen. Die Beweggründe sind dabei vor allem emotionaler Natur und von dem Wunsch nach gemeinsamen Erlebnissen geprägt: Gut sieben von zehn Befragten (69 %) möchten wertvolle Zeit mit ihren Liebsten verbringen, während 51 % gemeinsame Erinnerungen und Erlebnisse schaffen möchten.Was Familien von einem generationenübergreifenden Urlaub erwartenFür deutsche Familien wird der Erfolg eines generationenübergreifenden Urlaubs vor allem durch Flexibilität, Wahlmöglichkeiten und unkompliziertes Reisen bestimmt. Fast drei Viertel der Befragten (73 %) geben an, dass Flexibilität für sie eine entscheidende Rolle spielt. Gleichzeitig legen 65 % Wert auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gemeinsamen Aktivitäten und individueller Freizeit, damit jede Generation den Urlaub nach ihren eigenen Vorstellungen genießen kann.Dieser Wandel spiegelt sich auch in der Urlaubsplanung wider. Einfachheit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis spielen dabei eine zentrale Rolle: Drei Viertel der Befragten (75 %) geben an, dass eine unkomplizierte Reiseorganisation für sie wichtig ist, während die allermeisten der Familien (83 %) bei der Urlaubsplanung konsequent darauf achten, dass sie viel für ihr investiertes Geld erhalten. Gleichzeitig zählen unterschiedliche Erwartungen der einzelnen Generationen weiterhin zu den häufigsten Herausforderungen (49 %). Dies unterstreicht den Bedarf an Urlaubsangeboten, die Vielfalt und Flexibilität mit einer einfachen und komfortablen Reiseplanung verbinden.Kreuzfahrten passen perfekt zu den heutigen Reisewünschen von FamilienVor diesem Hintergrund erweist sich eine Kreuzfahrt als besonders attraktive Lösung und zählt bei den Befragten zu den Top-3-Urlaubsformen für generationenübergreifendes Reisen. Kreuzfahrten erleichtern Familien die Planung, indem sie Unterkunft, Transport, Kulinarik und Unterhaltung in einem nahtlosen Reiseerlebnis vereinen und gleichzeitig die Flexibilität und Vielfalt bieten, die Familien zunehmend erwarten.Wie gut dieses Konzept zu den Bedürfnissen von Familien passt, zeigt sich auch im Detail: Nahezu sieben von zehn Befragten (69 %) legen Wert auf eine große Auswahl an Aktivitäten für unterschiedliche Altersgruppen. Ebenso wichtig sind vielfältige Bereiche und Angebote an Bord (78 %) sowie flexible Dining-Angebote (58 %), die es Familien ermöglichen, gemeinsame Zeit genau dann zu verbringen, wenn es am besten in ihren individuellen Reiseplan passt.Das Kreuzfahrterlebnis an Bord der preisgekrönten Flotte (https://www.ncl.com/cruise-ship?CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) von NCL ist gezielt auf diese Erwartungen ausgerichtet. Jedes Schiff bietet mindestens zehn verschiedene Restaurants mit einer vielfältigen Auswahl aus den Küchen der Welt, ein hochwertiges und mehrfach ausgezeichnetes Unterhaltungsprogramm sowie eine abwechslungsreiche Mischung aus Bereichen und Angeboten an Bord. So kann jede Generation den Urlaub ganz nach ihren eigenen Vorstellungen genießen. Während jüngere Reisende sich in Aqua Parks und auf Wasserrutschen austoben oder bei spannenden Rennen auf der Rennstrecke ihr Können unter Beweis stellen, finden Erwachsene und ältere Familienmitglieder Erholung im Mandara Spa oder in ruhigeren Bereichen wie dem exklusiven, nur für Erwachsene zugänglichen Vibe Beach Club. Das Ergebnis ist ein Urlaubserlebnis, das gemeinsame Momente und individuelle Freiheiten miteinander verbindet - einfach, komfortabel und unkompliziert."Wir beobachten einen deutlichen Wandel darin, wie Familien heute reisen möchten", sagt Kevin Bubolz, Managing Director Continental Europe bei Norwegian Cruise Line. "Im Mittelpunkt steht, gemeinsame Momente zu schaffen und gleichzeitig jeder Generation die Freiheit zu geben, den Urlaub auf ihre eigene Weise zu genießen. Diese Balance aus Flexibilität, Einfachheit und Wahlmöglichkeiten bildet den Kern der Reiseerlebnisse, die NCL bietet. Mit unserem Europa-Angebot haben wir Reiserouten und Erlebnisse an Bord entwickelt, die es auch dem erweiterten Familienkreis erleichtern, mehr gemeinsame Zeit zu verbringen und gleichzeitig mehrere Destinationen zu entdecken - ohne die Komplexität, die häufig mit der Planung solcher Reisen verbunden ist."Europa - ein ideales Reiseziel für Reisende jeden AltersDie Studie verdeutlicht, warum Europa eine besonders passende Wahl für generationenübergreifende Reisen ist: Mehr als drei von fünf Befragten (61 %) verbinden Europa mit kultureller Vielfalt. Während eines gemeinsamen Urlaubs schätzen Deutsche besonders das Probieren lokaler Spezialitäten (62 %), gemeinsame Aktivitäten in der Natur wie Wandern (48 %), entspannte Zeit am Strand (47 %) sowie das Erkunden von Städten (44 %).In den Sommermonaten sind acht NCL-Schiffe, darunter eines der neuesten Schiffe der Marke, die Norwegian Viva (https://www.ncl.com/cruise-ship/viva?CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA), im Mittelmeer (https://www.ncl.com/vacations?cruise-destination=mediterranean&CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA), in Nordeuropa (https://www.ncl.com/vacations?cruise-destination=northern-europe&CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) und auf den Griechischen Inseln (https://www.ncl.com/fr/en/vacations?cruise-destination=greek-isles&CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) unterwegs. Die Reisen starten von beliebten Einschiffungshäfen wie Barcelona, Rom (Civitavecchia) oder Athen (Piräus) sowie weiteren Destinationen. Dadurch erhalten Familien die Flexibilität, ihren Urlaub mit einem Aufenthalt vor oder nach der Kreuzfahrt in einigen der begehrtesten europäischen Städte zu verlängern. Im Mittelpunkt des Programms stehen siebentägige Europa-Kreuzfahrten mit unterschiedlichen Start- und Endhäfen, viele davon mit keinen oder nur wenigen Seetagen. So können Gäste nahezu jeden Tag in einer neuen Destination aufwachen. Ausgewählte Reisen beinhalten zudem Übernacht-Aufenthalte in beliebten Städten wie Reykjavík, Kopenhagen oder Istanbul. Dadurch bleibt Familien mehr Zeit an Land und sie können die Reiseziele in einem entspannten Tempo entdecken.Besondere Highlights ausgewählter NCL-Routen, die perfekt für generationenübergreifende Reisegruppen geeignet sind:Norwegian Viva: neun- und zehntägige Reisen zu den Griechischen Inseln und ins östliche MittelmeerDiese abwechslungsreichen Routen mit vielen Hafenaufenthalten und ohne Seetage starten in Istanbul, Venedig (Ravenna) oder Rom (Civitavecchia) und ermöglichen es Familien, jeden Tag eine neue Destination zu entdecken. An Bord stehen 16 ausgewählte Restaurants und kulinarische Erlebnisse zur Verfügung - darunter die Indulge Food Hall -, sodass Familien ganz flexibel und nach ihrem eigenen Zeitplan zusammenkommen können. Attraktionen wie die Viva Speedway-Rennstrecke, Splash-Pads und der adults-only Vibe Beach Club geben jeder Generation die Freiheit, den Urlaub ganz individuell zu gestalten.Kreuzfahrt-Details (https://www.ncl.com/vacations?cruise-port=ist,rav&ship=norwegian-viva&CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) | Datum: 28. August 2026 | Preis: ab EUR 953 pro Person in einer Innenkabine.Norwegian Epic: siebentägige Reisen ins westliche MittelmeerDiese Europa-Reisen mit unterschiedlichen Ein- und Ausschiffungshäfen starten oder enden in Barcelona oder Rom (Civitavecchia). Sie verbinden berühmte Kulturmetropolen und reizvolle Küstenziele mit einem vielfältigen Angebot an Aktivitäten an Bord - perfekt für die persönliche Wunschliste jedes Reisenden.Kreuzfahrt-Details (https://www.ncl.com/vacations?cruise-port=bcn,civ&ship=norwegian-epic&CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) |Datum: 25. Oktober 2026 | Preis: ab EUR 720 pro Person in einer Innenkabine.Norwegian Star: Nordeuropa und IslandLängere Routen durch Island, Schottland und Norwegen ab Southampton oder Reykjavík bieten die Möglichkeit, noch tiefer in Kultur und Landschaft der Destinationen einzutauchen - bei maximalem Komfort und unkomplizierter Reiseplanung. Beeindruckende Panoramafahrten, malerische Küstenstädte und die Möglichkeit, während der gesamten Reise an Bord desselben Schiffes zu bleiben, erleichtern das Erkunden der Regionen. Gleichzeitig sorgt die längere Reisedauer für ein besonders entspanntes Urlaubserlebnis.Kreuzfahrt-Details (https://www.ncl.com/vacations?cruise-port=rey,sou&date=jul-2026,aug-2026,sep-2026,nov-2026&ship=norwegian-star&CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) |Datum: 03. September 2026 | Preis: ab EUR 1.122 pro Person in einer Innenkabine.Um Familien bei der Planung ihrer nächsten gemeinsamen Reise zu unterstützen, bietet NCL einen zeitlich begrenzten Flash Sale bis zum 30. Juni 2026 an. Europa-Kreuzfahrten sind dabei bereits ab EUR 699 pro Person buchbar. Gäste, die eine Balkonkabine oder eine höhere Kategorie reservieren, können im Aktionszeitraum außerdem das beliebte Free at SeaTM-Pake (https://www.ncl.com/cruise-deals/free-at-sea?CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA)t von NCL ab EUR 139 hinzubuchen und dabei 50 % sparen. Das Angebot ergänzt die Reise mit attraktiven Zusatzleistungen wie einem Getränkepaket, Erlebnissen in Spezialitätenrestaurants sowie WLAN über Starlink und sorgt so für noch mehr Flexibilität und Komfort - genau die Faktoren, die Familien bei gemeinsamen Reisen besonders wichtig sind.Für weitere Informationen zur preisgekrönten Flotte aus 21 Schiffen von Norwegian Cruise Line und den weltweiten Routen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt besuchen Sie bitte www.ncl.com.ÜBER NORWEGIAN CRUISE LINEAls Innovator im globalen Kreuzfahrtgeschäft durchbricht Norwegian Cruise Line (http://www.ncl.com/?CID=PR_PRT_NA_NA_NA_NEWS_NA_MULTIGENTRAVEL_NA_NA_NA) seit 59 Jahren die Grenzen traditioneller Kreuzfahrten. Der Claim "It's Different Out Here" spiegelt die emotionale Verbindung wider, die Gäste an Bord erleben, und würdigt zugleich die Geschichte des Unternehmens als Pionier in der Kreuzfahrtbranche. Besonders hervorzuheben ist, dass NCL die Branche revolutionierte, indem es den Gästen die Freiheit und Flexibilität bot, ihren idealen Urlaub nach ihrem eigenen Zeitplan zu gestalten - ohne feste Essens- und Unterhaltungszeiten und ohne formelle Kleiderordnung. Heute bietet das Unternehmen weiterhin kuratierte, entspannte Erlebnisse, die jeden Reisetyp ansprechen - von erfahrenen Kreuzfahrern bis hin zu Familien jeder Größe. Mit preisgekröntem Entertainment, international inspirierten Speisemöglichkeiten und durchdacht gestalteten Unterkünften - darunter Einzelkabinen, Club-Balcony-Suiten und The Haven by Norwegian, dem exklusiven "Schiff-im-Schiff"-Konzept der Marke - sorgt NCL dafür, dass jeder Gast eine bequeme und persönliche Reise genießen kann, die es ermöglicht, den Moment zu erleben und sich mit den Menschen zu verbinden, die ihm am wichtigsten sind. Um den Gästen zusätzlichen Mehrwert zu bieten, enthält das beliebte Free at Sea-Paket weitere Vorteile wie unbegrenzten Zugang zu Premiumgetränken, Guthaben für Spezialitätenrestaurants, Highspeed-WLAN und Guthaben für Landausflüge. Gäste, die in die Karibik reisen, können zudem exklusive Erlebnisse auf Harvest Caye, dem Resortziel von NCL in Belize, genießen, ebenso wie neue Angebote auf Great Stirrup Cay, der erweiterten Privatinsel von NCL auf den Bahamas. Mit seiner Flotte von 21 modernen Schiffen steuert NCL nahezu 350 der begehrtesten Reiseziele weltweit an. Für weitere Informationen oder zur Buchung einer Kreuzfahrt: Wenden Sie sich an ein Reisebüro oder besuchen Sie www.ncl.com. Für aktuelle Nachrichten und exklusive Inhalte besuchen Sie den NCL-Newsroom und folgen Sie Norwegian Cruise Line auf Facebook, Instagram, TikTok und YouTube unter @NorwegianCruiseLine_de, @NorwegianCruiseLine sowie auf X unter @CruiseNorwegian.Norwegian Cruise Line ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Weitere Informationen finden Sie unter www.nclhltd.com.[1] Die Daten dieser Studie basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov-Panels, die zuvor zugestimmt hatten, an Befragungen teilzunehmen. Insgesamt wurden zwischen dem 20. und 25. Mai 2026 in Deutschland 1.048 Personen befragt. Die Stichprobe wurde quotenbasiert zusammengestellt und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind hinsichtlich Alter, Geschlecht und Region repräsentativ für die in Deutschland lebende Bevölkerung.Pressekontakt:headspace pr GmbH & Co. KGGrimm 15, 20457 HamburgAndreas CoenenMobil: +49 157 82209143Telefon: +49 40 764 887 95ncl@headspace-pr.comNorwegian Cruise Line (NCL)Kristina HeinrichsTelefon: +49 611 36 07 169press-emea@ncl.comOriginal-Content von: Norwegian Cruise Line (NCL), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43349/6302930