Slate Auto hat die Arbeiten am minimalistischen E-Pickup und E-SUV abgeschlossen und die Vorbestellungen gestartet. Das Fahrzeug überzeugt auf den ersten Blick primär durch einen günstigen Preis. Worauf Käufer:innen dabei verzichten müssen. Mit der Ankündigung eines neuen E-Pickup-Trucks hat Slate Auto im vergangenen Jahr für Aufmerksamkeit gesorgt. Das Versprechen: ein minimalistisches Fahrzeug zu einem günstigen Preis. Jetzt hat Slate die Arbeiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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