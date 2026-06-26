London (www.anleihencheck.de) - Europa erlebt eine Hitzewelle, und Großbritannien blickt zurück auf zehn Jahre seit dem Brexit-Referendum, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Der Ölpreis sei zurück auf Vorkriegsniveau, doch die Märkte würden sich eher unbeeindruckt zeigen - die Inflation scheine vorerst nicht sinken zu wollen. FEd-Chair Kevin Warsh präsentiere sich als Kämpfer gegen die Teuerung, werde seinen Worten am Ende aber vielleicht gar keine Taten folgen lassen müssen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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