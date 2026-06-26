Langenau bei Ulm (ots) -"Sehr gut" (93,7 %): eaglefit CONNECT EMS System überzeugt im Test des ETM TestmagazinsEMS-Training für zu Hause: Trocken-EMS-System spricht bis zu 14 Muskelgruppen gleichzeitig an und erreicht im unabhängigen Test die BestnoteDas CONNECT EMS System des Herstellers eaglefit hat im aktuellen Test des unabhängigen ETM Testmagazins (Ausgabe 07/2026) die Gesamtnote "sehr gut" mit 93,7 % erreicht. Geprüft wurden unter anderem Trainingserlebnis, Handhabung, Sitz, Sicherheit und Materialqualität. Das System ermöglicht ein vollständiges EMS-Workout in den eigenen vier Wänden - ohne Studiobesuch und ohne vorab befeuchtete Spezialtextilien.Elektro-Muskel-Stimulation (EMS) ergänzt klassisches Training durch gezielte elektrische Impulse an der Muskulatur. Das CONNECT EMS System kombiniert dafür einen eng anliegenden Anzug mit 28 gleichmäßig verteilten Elektroden, die bis zu 14 Muskelgruppen gleichzeitig ansprechen - von Armen und Schultern über Rücken und Bauch bis zu Gesäß und Oberschenkeln. Gesteuert wird das System über eine App mit zehn Trainingsprogrammen und individuell einstellbaren Impulsintensitäten.Spitzenwerte bei Sitz und SicherheitBesonders überzeugte das System im Test in den Bereichen Trainingserlebnis und Sitz. Die Tester hoben den sicheren Halt mit großem Bewegungsspielraum hervor: Auch bei dynamischen Übungen wie Squats, Lunges oder Jumping Jacks blieben die Elektroden zuverlässig an ihrer Position. Die Impulsintensitäten lassen sich präzise und paarweise dosieren, sodass sich das Training an die unterschiedliche Empfindlichkeit einzelner Körperpartien anpassen lässt.Auch die Materialqualität wurde positiv bewertet: Selbst nach rund 100-maligem An- und Ausziehen sowie mehreren Waschgängen zeigten sich keine nennenswerten Verschleißspuren. Beim Thema Sicherheit punktete das System unter anderem mit präzise dosierbaren Impulsen, einem Not-Aus-Schalter an der CONNECT Box und verständlichen Sicherheitshinweisen.Zeitsparende Ergänzung zum klassischen TrainingDas ETM Testmagazin sieht den besonderen Wert des Systems vor allem für Menschen mit wenig Zeit: Bereits Einheiten von rund 20 Minuten vermittelten einen deutlich spürbaren Trainingsreiz. Das Trocken-EMS-Konzept kommt dabei ohne vorbefeuchtete Spezialtextilien aus und lässt sich dank des mitgelieferten Transport-Zubehörs auch unterwegs nutzen. Da das Training ohne schwere Gewichte auskommt, werden Bänder und Gelenke kaum belastet. Ein klassisches Workout ersetzt das System je nach Trainingsziel nicht vollständig, eignet sich aber als wirksame und flexible Ergänzung.Über das eaglefit CONNECT EMS SystemDas CONNECT EMS System ist in zehn Größen (3XS bis 4XL) erhältlich und nutzt eine kabellose EMS-Trocken-Technologie. Der Anzug besteht zu 70 % aus Nylon und zu 30 % aus Elasthan. Die zugehörige App ist ab Android 5.0 bzw. iOS 9.0 verfügbar. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt 2.290,00 Euro.Quelle: ETM Testmagazin, Ausgabe 07/2026 - Gesamtnote "sehr gut" (93,7 %) (https://etm-testmagazin.de/tests/das-connect-ems-system-von-eaglefit-im-test-2026/)Über eaglefitMit über 10.000 zufriedenen EMS-Kunden und mehr als 3.000 positiven TrustedShops-Bewertungen zählt eaglefit zu den führenden Herstellern und Anbietern für kabellose EMS-Trockenanzüge und EMS-Systeme im deutschsprachigen Raum. Seit 2011 entwickelt das Unternehmen mit Sitz in Langenau bei Ulm kabellose EMS-Systeme für effektives Ganzkörpertraining zu Hause und im Studio - ein vollständiges Workout ist dabei in nur 20 Minuten möglich. Die Entwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Personal Trainern, Physiotherapeuten und Sportwissenschaftlern direkt in Deutschland. Als zertifizierter Schulungsträger für die EMS-Fitness-Trainer-Ausbildung gemäß NiSV bietet eaglefit zudem fundierte Aus- und Weiterbildungen an. Der Vertrieb erfolgt über den eigenen Online-Shop, ausgewählte Fachpartner und Amazon.Pressekontakt:Jochen BornerMail: presse@eaglefit.deTelefon: 07345-91880000Original-Content von: eaglefit GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182912/6302963