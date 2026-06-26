Die DroneShield-Aktie kennt derzeit nur eine Richtung, und zwar nach unten. Innerhalb der letzten drei Monate hat der australische Drohnenabwehrspezialist fast -45% seines Börsenwerts verloren. Was steckt hinter dem massiven Kursrückgang und können Anleger hier nun ein echtes Schnäppchen machen? Das Geschäft brummt immer noch An der operativen Entwicklung kann der jüngsten Kursrückgang der DroneShield-Aktie kaum liegen. Das Geschäft des australischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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