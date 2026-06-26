Apple bricht als erstes das Eis und erhöht wegen gestiegener Speicherchipkosten die Gerätepreise. Die unausweichliche Frage, die gestern Panik an der Börse schürte: Was, wenn das erst der Anfang ist und weitere Tech-Riesen nachziehen? Oder noch schlimmer: Wenn die gestiegenen Kosten die saftigen Margen wegfressen sowie Umsatz und Gewinn schmälern? Das kam sehr plötzlich.. Gestern hat Apple die Tech-Welt erschüttert: Der Konzern erhöht Preise um bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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