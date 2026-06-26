Die US-Großbank JPMorgan Chase hat nach dem erfolgreichen Bestehen des diesjährigen Stresstests der US-Notenbank Federal Reserve eine deutliche Ausweitung ihrer Kapitalausschüttungen angekündigt. Das Institut plant, die Quartalsdividende um zehn Prozent anzuheben und gleichzeitig ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 50 Milliarden US-Dollar aufzulegen. Die Maßnahmen von JPMorgan unterstreichen die robuste Kapitalausstattung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de