Auf den ersten Blick wirkt die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) derzeit ambitioniert bewertet. Nach der starken Kursentwicklung erscheint der Bewertungsaufschlag für ein Unternehmen, das erst vergleichsweise spät in den Markt für KI-Grafikprozessoren eingestiegen ist, hoch. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein differenzierteres Bild. AMD hat sich inzwischen als zweitgrößter Anbieter im Markt für KI-Beschleuniger etabliert. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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