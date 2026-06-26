Die Merck-Aktie hat den langjährigen Abwärtstrend im März beendet und seitdem rund +38% zugelegt. Am Freitag verliert sie aktuell -3,2% und notiert bei knapp 143 €. Damit stellt sich die Frage, ob die Bewertung inzwischen ausgereizt ist. Strategische Übernahme stärkt das Life-Science-Geschäft Mit der angekündigten Übernahme des US-Unternehmens Bio-Techne setzt der neue CEO Kai Beckmann ein erstes strategisches Zeichen. Der Kaufpreis beläuft sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de