Für Mitarbeiter:innen verursacht KI oft noch Mehrarbeit. Der Druck, die Tools dennoch zu nutzen, führt dazu, dass sie ihren Verbrauch künstlich maximieren - mit hohen Folgekosten für die Unternehmen. KI sollte die Produktivität von Entwicklungsteams steigern - und Kosten senken. Diese Rechnung geht aber offenbar nicht auf. Laut einer aktuellen Prognose von Gartner könnten die Kosten für KI-gestützte Programmierung bis 2028 das durchschnittliche Entwickler:innengehalt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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