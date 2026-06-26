Die Zalando-Aktie gerät am Freitag massiv unter Druck und verliert zeitweise mehr als 6,6 Prozent auf 24,83 Euro. Auslöser ist die Ankündigung der Finanzaufsicht Bafin, den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 zu prüfen. Im Mittelpunkt stehen mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Übernahme von About You.Bafin prüft Konzernabschluss Nach Angaben der Finanzaufsicht gibt es konkrete Anhaltspunkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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