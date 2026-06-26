Burjeel Holdings, ein führender, auf hochspezialisierte Gesundheitsdienstleistungen ausgerichteter Konzern im Golf-Kooperationsrat (GCC), der an der Abu Dhabi Securities Exchange notiert ist, hat die Konditionen für seine erste Emission von vorrangigen, unbesicherten Sukuk im Wert von 500 Millionen US-Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren gemäß Regulation S und Fälligkeit im Jahr 2031 im Rahmen seines neu eingerichteten Programms für vorrangige, unbesicherte Sukuk im Umfang von 1,5 Milliarden US-Dollar festgelegt.

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Burjeel Holdings' inaugural Sukuk was priced at a 7.000 profit rate and a yield of 7.125 (Photo: AETOSWire)

Die Emission stieß bei hochkarätigen internationalen und regionalen Investoren auf große Nachfrage; das Orderbuch erreichte einen Höchststand von 1,6 Milliarden US-Dollar, was einer 3,2-fachen Überzeichnung entspricht. Dank des starken Orderbuchs konnte Burjeel die Preisgestaltung gegenüber den ursprünglichen Preisvorstellungen im mittleren 7-Prozent-Bereich straffen, sodass der Sukuk mit einer Gewinnmarge von 7,000 und einer Rendite von 7,125 bepreist wurde. Dies entspricht der niedrigsten 5-Jahres-Rendite eines privaten, nicht investmentfähigen Unternehmensemittenten mit Sitz in den GCC-Staaten seit 2020.

Auf internationale Investoren entfielen 61 der endgültigen Zuteilung, angeführt vom Vereinigten Königreich (34 %) und US-Offshore-Investoren (24 %), ergänzt durch eine starke Beteiligung aus den Golfstaaten (GCC) in Höhe von 39 %, was das weltweite Vertrauen in Burjeel und die Kapitalmärkte der Vereinigten Arabischen Emirate unterstreicht.

Die Transaktion, die von S&P Global Ratings mit "BB+" und von Moody's Ratings mit "Ba2" bewertet wurde, ist die erste Sukuk-Emission eines Gesundheitsdienstleisters aus der MENA-Region seit 2018 und die erste Unternehmensemission aus den Vereinigten Arabischen Emiraten seit den jüngsten regionalen Entwicklungen.

Der Nettoerlös wird gemäß den Emissionsunterlagen verwendet, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und zur Unterstützung der strategischen Prioritäten der Gruppe sowie zur Stärkung der finanziellen Flexibilität und der langfristigen Kapitalstruktur von Burjeel.

Dr. Shamsheer Vayalil, Chairman und CEO, sagte: "Die starke Nachfrage nach unserem ersten Sukuk spiegelt die Anerkennung der Anleger für die Strategie von Burjeel, die Bonitätsgrundlagen des Unternehmens und dessen Fähigkeit wider, nachhaltiges Wachstum zu erzielen. Dank der starken internationalen Beteiligung erweitert diese Transaktion unseren Zugang zu den globalen Kapitalmärkten und verschafft uns größere finanzielle Flexibilität, um unsere strategischen Prioritäten voranzutreiben darunter Investitionen in fortschrittliche klinische Versorgung, Forschung, medizinische Ausbildung und KI-gestützte Innovationen im Gesundheitswesen -, während wir daran arbeiten, die nächste Generation des Gesundheitswesens voranzutreiben."

Der Sukuk wird vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen zum Handel am International Securities Market der Londoner Börse zugelassen.

Citi, Emirates NBD Capital und FAB fungierten als gemeinsame globale Koordinatoren. Emirates NBD Capital und FAB fungierten zudem als Sukuk-Strukturierungsagenten. ADCB, ADIB, die Dubai Islamic Bank, die RAKBANK und die Sharjah Islamic Bank fungierten als gemeinsame Konsortialführer und Bookrunner.

Über Burjeel Holdings

Die 2007 gegründete Burjeel Holdings ist ein führender Anbieter hochspezialisierter Gesundheitsdienstleistungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman und betreibt zudem einen wachsenden Geschäftsbereich für spezialisierte Gesundheitsdienstleistungen in Saudi-Arabien.

*Quelle: AETOSWire

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