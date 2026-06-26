Bei zwei schweren Erdbeben (Stärken: 7,2 und 7,5) innerhalb von nur 39 Sekunden sind in Venezuela mindestens 235 Menschen ums Leben gekommen. Eine Modellrechnung der US-Erdbebenwarte USGS legt nahe, dass die Opferzahl (auch im Zuge weiterer Beben) noch weiter steigt. USGS schätzt die Zahl der möglichen Todesopfer auf 10.000 bis 100.000.Vieles deutet darauf hin, dass sich bis Juli ein El-Nino-Ereignis entwickelt, da sich im tropischen Pazifik größere Mengen Warmwasser unter der Meeresoberfläche angesammelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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