Strasbourg (ots) -Zur Eröffnung der 60. Festivalausgabe lädt die britische Sängerin und Songwriterin RAYE mehrere internationale Popstars ein, um gemeinsam mit ihr einen einzigartigen Abend zu gestalten. Für diesen Anlass wird das Auditorium Stravinski in eine Bühnenkonfiguration verwandelt, wie sie in Montreux noch nie zuvor zu sehen war. ARTE zeichnet das Konzert am 3. Juli auf, ab dem 6. Juli ist es europaweit online auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/132676-000-A/raye-guests/)und dem ARTE Concert Youtube Kanal (https://www.youtube.com/@arteconcert)verfügbar.Montreux und RAYE - das ist eine besondere Beziehung: Bereits zum dritten Mal in Folge steht die britische Sängerin hier auf der Bühne. Sie folgt damit den Spuren ihrer großen Vorbilder Nina Simone und Etta James, deren legendäre Festivalauftritte sie nachhaltig geprägt haben. Vor zwei Jahren hielt sie ihr Debüt in Montreux auf einem Live-Album fest, seither hat RAYE ihren internationalen Durchbruch eindrucksvoll fortgesetzt: mit dem Erfolg ihres Welthits "Where Is My Husband!" und der Veröffentlichung ihres Albums in 2026, das unter anderem Kollaborationen mit Al Green und Hans Zimmer umfasst.Anlässlich der 60. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals entsteht eine eigens für das Festival konzipierte Performance zwischen Jazzwurzeln,Soul-Vibes und Pop-Power, die sechs Jahrzehnte Musikgeschichte feiert - und dabei RAYEs Hits, neue Kollaborationen sowie neu interpretierte Klassiker miteinander verbindet.Raye & Guests - Live at Montreux Jazz Festival 2026Ab dem 6. Juli auf arte.tv und auf YouTube (https://www.youtube.com/@arteconcert).Konzert (Schweiz/Frankreich 2026, 120 Min.) - Regie: Julien Minguely - Aufzeichnung vom 3. Juli 2026 in MontreuxNoch mehr Musikgenuss vom Genfer See verspricht ein weiteres Konzerthighlight:Die belgische Soul-Pop-Königin Selah Sue kehrt mit einem brandneuen Projekt zurück, das aus einer ebenso naheliegenden wie inspirierten Zusammenarbeit mit The Gallands entstanden ist - einem Vater-Sohn-Duo, bestehend aus dem legendären Jazz-Schlagzeuger Stéphane Galland und seinem Sohn Elvin, der selbst Keyboarder, Produzent, musikalischer Leiter und Komponist ist.Vor ihrem Auftritt beim Montreux Jazz Festival hat Selah Sue am 22. Juni diese Session in außergewöhnlicher Naturkulisse gespielt, die ARTE ebenfalls ab dem 6. Juli online zur Verfügung stellt.Selah Sue and the Gallands - The Lake Session @ MontreuxAb dem 6. Juli auf arte.tv und Youtube (https://www.youtube.com/@arteconcert)Konzert (Schweiz/Frankreich 2026, 35 Min.) - Regie: Pablo Babinet - Aufzeichnung vom 22. Juli 2026 in MontreuxEntdecken Sie den gesamten Festivalsommer auf ARTE (https://www.arte.tv/de/videos/RC-014710/sommer-sonne-festivals/).Pressekontakt:Irina LehnertReferentin für Presse und PRirina.lehnert@arte.tv+33 3 90 14 21 51Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6303060