Bafin-Schock am Freitag: Warum die ZALANDO Aktie heute einbricht

Ein tiefroter Freitag für die Zalando Aktie: Am heutigen 26. Juni 2026 gehört das Papier des Berliner Mode-Onlinehändlers zu den größten Tagesverlierern im deutschen Leitindex DAX. Der Kurs sackte im frühen Handel um zeitweise über 7 Prozent ab und notiert aktuell im Bereich von 24,90 EUR.

Der Grund für den abrupten Ausverkauf ist regulatorischer Natur: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat eine sogenannte Anlasskontrolle eingeleitet und prüft den Konzernabschluss sowie den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2025. Im Fokus stehen mögliche Unregelmäßigkeiten oder unvollständige Angaben im Anhang des Berichts, die im Zusammenhang mit der Übernahme des Konkurrenten About You im Sommer 2025 stehen könnten. Aktionärsschützer finden eine Prüfung richtig.

- Zalando ISIN: DE000ZAL1111 - WKN: ZAL111 - Ticker: ZAL

Zalando selbst wiegelte bereits ab und betonte, dass es sich lediglich um formelle und materiell unwesentliche Aspekte der Anhangsangaben handle, die keine Auswirkungen auf die operativen Kennzahlen oder die Finanzstärke des Unternehmens haben. Dennoch reagiert der Markt gewohnt sensibel auf das Thema Bilanzkontrolle.

Jens Chrzanowski von XTB ordnet die Situation ein: "Das Wort 'Bilanzprüfung durch die Bafin' triggert bei deutschen Anlegern fast schon reflexartig Verkaufsorders - die Historie am deutschen Markt hat hier tiefe Spuren hinterlassen.

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