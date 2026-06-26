Der Kryptomarkt zeigt sich aktuell von seiner volatilen Seite. Am späten Donnerstag fiel der Bitcoin zeitweise auf ein Tagestief von rund 58.200 Dollar. Zwar gelang dem Kurs seitdem eine leichte Erholung auf 59.890 Dollar, doch die Stimmung bleibt angeschlagen. Der Grund: Eine ausgeprägte "Risk-off"-Stimmung an den globalen Märkten belastet die gesamte Anlageklasse.Auch die großen Altcoins ziehen die Anleger in den Abwärtssog. Ethereum verlor innerhalb von 24 Stunden 3,8 Prozent auf 1.555 Dollar, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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