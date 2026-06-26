Samsung und SK Hynix planen Investitionen in gewaltiger Höhe. Trotz des Tech-Ausverkaufs bleibt die KI-Chip-Fantasie heiß. HSBC sieht bei SK Hynix weiteres Kurspotenzial. Südkoreas Chipriesen Samsung Electronics und SK Hynix stehen offenbar vor einer neuen Investitionsoffensive. Wie Bloomberg unter Berufung auf südkoreanische Medien berichtet, könnten beide Unternehmen am Montag neue Investitionen in Höhe von mehreren 100 Milliarden US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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