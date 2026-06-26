Der Volkswagen-Konzern steht vor einer Zäsur, die das Fundament des deutschen Autobauers erschüttern könnte. Laut jüngsten Berichten plant das Management im Rahmen eines neuen "Zielbilds 2030" einen massiven Stellenabbau. Im Raum steht der Wegfall von weltweit bis zu 100.000 Arbeitsplätzen. Auch die Standorte in Deutschland rücken in den Fokus: Berichte über mögliche Werksschließungen in Hannover, Zwickau, Emden sowie beim Audi-Werk in Neckarsulm sorgen für Unruhe.Der Konzern selbst hält sich mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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