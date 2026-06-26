Die Wiener Börse feiert Rekorde, China sorgt für neue Spannungen und Investoren reißen sich um Anleihen. Großartig! Auf 197 Milliarden Euro stieg die Marktkapitalisierung der Wiener Börse in den vergangenen zwölf Monaten - das ist ein Plus von 25 Prozent! Für mich ein klares Zeichen, dass internationale Investoren Wien wiederentdeckt haben. Der ATX und der ATX TR (das ist jener inklusive Dividenden, laut Börse-Chef Christoph Boschan der einzig wahre Vergleichsindex) liegen heuer übrigens jeweils rund 21 beziehungsweise 25 Prozent im Plus. Spitzenreiter auf Sicht von zwölf Monaten ist weiterhin die AT&S AG - mit einer Performance von 1.200 Prozent! Die FACC AG (plus 167 Prozent) und die RBI (plus 118 Prozent) sind die Wingmen. Und mit der Emerald Horizon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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