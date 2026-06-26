In der Halbleiterbranche ist das Übernahmefieber ausgebrochen. Chiphersteller Onsemi - eine AKTIONÄR-Empfehlung - bläst zum Angriff und schluckt den Edge-KI-Spezialisten Synaptics für rund sieben Milliarden Dollar. Ein strategisch sinnvoller Coup, der die Börse jedoch spaltet. DER AKTIONÄR beleuchtet die Details.• Onsemi greift nach dem nächsten KI-Baustein und übernimmt den Edge-KI-Spezialisten Synaptics für sieben Milliarden Dollar.• Strategisch überzeugt die Übernahme, an der Börse überwiegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär