Stuttgart (ots) -Klassik-Stars und Open-Air-Stimmung fürs Wohnzimmer! Von Ende Juni bis September 2026 bringt ARD Klassik ausgewählte Open-Air-Konzerte und Festspiel-Aufführungen aus ganz Europa in die ARD Mediathek.Das Angebot reicht vom Waldbühnen-Konzert der Berliner Philharmoniker mit Jonas Kaufmann bis zur "Last Night of The Proms" mit Yuja Wang. Zu sehen sind außerdem "Klassik am Odeonsplatz" in München, das "Concert de Paris", das Europa Open Air in Frankfurt sowie Aufführungen und Konzerte der Bayreuther Festspiele, des Schleswig-Holstein Musik Festivals, der Salzburger und Bregenzer Festspiele - und weitere Produktionen.Ergänzend dazu verdienen zwei Neuproduktionen aus der ARD besondere Beachtung: "Arena. Verona. Gänsehaut." mit den Comedians Annette Frier und Michael Kessler sowie rund um das 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele die vierteilige Doku-Serie "The Good, the Bad & the Ego" über Richard Wagner."Arena. Verona. Gänsehaut." mit Annette Frier und Michael KesslerZwischen großer Bühne, Lichtpult und Orchestergraben erkunden Annette Frier und Michael Kessler, warum "La traviata" bis heute berührt - weit über das klassische Opernpublikum hinaus.Oper in Verona als sommerliches Erlebnis für alle Sinne: Die beiden Comedians blicken hinter die Kulissen und treffen Künstler:innen, Maske, Technik und all jene, die Abend für Abend aus Können und Leidenschaft einen besonderen Moment entstehen lassen. Die neue Arena-Inszenierung von Verdis "La traviata" von Regisseur Paul Curran entführt das Publikum ins Paris der Belle Époque, in die Atmosphäre des Moulin Rouge. Ein heftiges Unwetter kurz vor der Premiere zeigt, wie fragil dieser Zauber ist und wie viel Einsatz nötig ist, damit am Ende unter dem Sternenhimmel von Verona doch noch ein großes Opernspektakel gelingt.Eine Produktion des BR. Ausstrahlung am 3.8.2026 ab 22:20 Uhr im Ersten und vorab schon bei ARD Klassik in der ARD Mediathek ab 31.7.2026.Wagner-Doku "The Good, the Bad & the Ego"Zum 150. Jubiläum der Bayreuther Festspiele nähert sich die vierteilige Doku-Serie "The Good, the Bad & the Ego" (BR/SWR) Richard Wagner als Figur voller Brüche: Seine Musik fasziniert bis heute, sein Antisemitismus und sein Frauenbild werfen immer noch Schatten. In "The Good, the Bad & the Ego" erkundet das Doku-Duo Wendevarga den komplexen Wagner-Kosmos mithilfe von Brünnhilde als KI-animierter Heldin und zahlreichen Star-Interviews. Zwischen Fankult, Bühne, politischen Haltungen, Weltbild und innerer Vision entfaltet sich eine narrative Reise. Wagner wird hier nicht nur historisch, sondern emotional, psychologisch und künstlerisch im Hier und Jetzt neu erfahrbar. Die zentrale Frage lautet: Warum inspiriert und provoziert er auch im 21. Jahrhundert?Eine Produktion von BR und SWR. Ab dem 21.7.2026 bei ARD Klassik in der ARD Mediathek.150 Jahre Bayreuther FestspieleZum 150. Jubiläum wird erstmals auf dem Grünen Hügel Wagners Jugendwerk "Rienzi" aufgeführt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Nathalie Stutzmann. Als Regie-Duo erarbeiten die Hügel-Debütantinnen Alexandra Szemerédy und Magdolna Parditka diese Neuinszenierung. Die Berichterstattung im Rahmen der Übertragung bietet im Austausch mit dem Regie- und Produktionsteam die notwendige Einordnung des aufgrund seiner Rolle im Nationalsozialismus historisch belasteten Stücks.Am 26.7.2026 ab 16:00 Uhr im Livestream bei ARD Klassik in der ARD Mediathek.Die Highlights der europäischen Klassik-Festivals 2026 mit ARD Klassik erleben. Ab dem 27. Juni bis zum 12. September 2026 in der ARD Mediathek. Noch mehr Klassik gibt es bei ARD Klassik in ARD Sounds, auf Facebook, Instagram, YouTube und TikTok.www.ard-klassik.deDie beste klassische Musik in der ARDDetaillierte Informationen zu den jeweiligen Formaten und dazugehörige Grafiken zum Download finden sich hier: https://share.ard-zdf-box.de/s/NMw5wpB2GYYkyXNWeitere Informationen unter SWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/index.html)Pressekontakt: Matthias Claudi, Tel. 0711 929 12219, matthias.claudi@SWR.deBildkommunikation: Tel. 07221 929 26868, foto@SWR.de, ARD-foto.de (https://ard-foto.de/)Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6303147