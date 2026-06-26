Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach turbulenten Monaten an den Anleihemärkten sorgte der Ölpreisrückgang für eine Beruhigung, so die Helaba.Die Rendite 10-jähriger Bunds notiere wieder unter der 3-Prozent-Marke.Der deutliche Rückgang der Ölpreisnotierungen habe auch den internationalen Rentenmärkten Luft verschafft. So sei die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen inzwischen auf etwa 2,85% gesunken. Mitte Mai habe die Rendite noch rund 30 Basispunkte höher gelegen. Die Korrektur der Zinserwartungen verlaufe hingegen zögerlicher. An den Terminmärkten seien die Zinssätze nur leicht gesunken. Eine weitere Zinsanhebung sei nach wie vor eingepreist. Nun komme es vor allem auf die Inflationsdaten an. Die zur Veröffentlichung anstehenden Juni-Daten würden der EZB und den Anlegern weitere Anhaltspunkte darüber liefern, inwieweit die erhöhten Energiepreise auf Produkte und Dienstleistungen überwälzt worden seien beziehungsweise welche Auswirkungen die Seeblockade der Straße von Hormus auf die Lieferketten gehabt habe. Die Inflationserwartungen befänden sich gleichwohl bereits auf dem Rückzug. Dies dürfte auch die EZB beeindrucken. Beim Treffen der Notenbankchefs im portugiesischen Sintra in der kommenden Woche könnte die Lage etwas milder beurteilt werden als bislang. ...

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