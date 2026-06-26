Micron hat gerade gezeigt, welche Kräfte an der Börse wirken: Quartalszahlen pulverisiert, Umsatz im KI-Boom vervierfacht - in der Folge schoss die Aktie mit über 17 Prozent auf ein neues Rekordhoch. Doch manchmal braucht es keine glänzenden Quartalszahlen, sondern nur die Psychologie, die man aus dem Chartbild lesen kann. Genau so ein Signal liegt jetzt vor - bei einer Aktie, die 60 Prozent abgestürzt ist.Dabei ist das Unternehmen kein Sanierungsfall, sondern Europas führender Anbieter in einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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