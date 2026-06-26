Mainz (ots) -
Woche 27/26
Mo., 29.6.
Bitte geänderten Programmablauf ab 18.00 Uhr beachten:
18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 17.59/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer und Per Mertesacker
19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Brasilien - Japan
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Houston/USA
Kommentatorin: Claudia Neumann
In der Halbzeitpause:
gegen 19.45 heute (VPS 19.00)
Wetter
Moderation: Barbara Hahlweg
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich.
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Deutschland - 3A/B/C/D/F
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Boston/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
gegen 23.15 heute journal (VPS 21.45)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich.
0.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
1.20 Spider-Man: No Way Home (VPS 0.00)
3.30 SOKO Stuttgart (VPS 2.55)
4.15 SOKO Potsdam (VPS 18.00)
5.00 - Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.10)
5.30
("Stralsund - Der lange Schatten" verschiebt sich auf Sa., 1.8., 22.00 Uhr.
"Megcitys - Wenn es Nacht wird in Wien", "Sarah Kohr - Das verschwundene Mädchen", "heute journal update" sowie die Wiederholung von "Notruf Hafenkante" um 2.10 Uhr entfallen.)
Woche 30/26
Mo., 20.7.
Bitte nochmalige Programmänderung beachten:
19.25 Greenwashed? LEGO: Wie grün sind die bunten Steine? (VPS 19.24/HD/UT)
Film von Alesia Harrer
(vom 21.6.2026)
Deutschland 2026
Im Streaming: 19. Juni 2026, 08.30 Uhr bis 19. Juni 2031
(Die Wiederholung " WISO-Dokumentation: Wer für die Energiewende zahlt" entfällt.)
Mi., 22.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.30 Die Spur (HD/UT)
Putins Kanonenfutter
Wie Ausländer an die Front gelockt werden
Film von Arndt Ginzel
Kamera: Gerald Gerber
Deutschland 2026
Im Streaming: 22. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 21. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.15 Uhr beachten.)
Woche 32/26
Sa., 1.8.
Bitte Programmänderung beachten:
22.00 Stralsund - Der lange Schatten
(Text und weitere Angaben s. Mo., 29.6., 22.15 Uhr)
(Die Wiederholung "Stralsund - Tote Träume" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6303165
Woche 27/26
Mo., 29.6.
Bitte geänderten Programmablauf ab 18.00 Uhr beachten:
18.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 17.59/HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer und Per Mertesacker
19.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (VPS 18.59/fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Brasilien - Japan
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Houston/USA
Kommentatorin: Claudia Neumann
In der Halbzeitpause:
gegen 19.45 heute (VPS 19.00)
Wetter
Moderation: Barbara Hahlweg
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich.
21.00 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
22.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (fub/HD/AD/Dd 5.1/UT)
Deutschland - 3A/B/C/D/F
Sechzehntelfinale
Übertragung aus Boston/USA
Kommentator: Oliver Schmidt
In der Halbzeitpause:
gegen 23.15 heute journal (VPS 21.45)
Wetter
Moderation: Marietta Slomka
Verlängerung und Elfmeterschießen möglich.
0.30 ZDFsportstudio live - FIFA WM 2026 (HD/Dd 5.1/UT)
Highlights, Analysen, Interviews
aus Berlin mit Katrin Müller-Hohenstein, Friederike Kromp,
Christoph Kramer, Per Mertesacker und Christian Streich
1.20 Spider-Man: No Way Home (VPS 0.00)
3.30 SOKO Stuttgart (VPS 2.55)
4.15 SOKO Potsdam (VPS 18.00)
5.00 - Bares für Rares - Lieblingsstücke (VPS 5.10)
5.30
("Stralsund - Der lange Schatten" verschiebt sich auf Sa., 1.8., 22.00 Uhr.
"Megcitys - Wenn es Nacht wird in Wien", "Sarah Kohr - Das verschwundene Mädchen", "heute journal update" sowie die Wiederholung von "Notruf Hafenkante" um 2.10 Uhr entfallen.)
Woche 30/26
Mo., 20.7.
Bitte nochmalige Programmänderung beachten:
19.25 Greenwashed? LEGO: Wie grün sind die bunten Steine? (VPS 19.24/HD/UT)
Film von Alesia Harrer
(vom 21.6.2026)
Deutschland 2026
Im Streaming: 19. Juni 2026, 08.30 Uhr bis 19. Juni 2031
(Die Wiederholung " WISO-Dokumentation: Wer für die Energiewende zahlt" entfällt.)
Mi., 22.7.
Bitte neuen Ausdruck beachten:
23.30 Die Spur (HD/UT)
Putins Kanonenfutter
Wie Ausländer an die Front gelockt werden
Film von Arndt Ginzel
Kamera: Gerald Gerber
Deutschland 2026
Im Streaming: 22. Juli 2026, 10.00 Uhr bis 21. Juli 2031
(Bitte auch für die Wiederholung um 2.15 Uhr beachten.)
Woche 32/26
Sa., 1.8.
Bitte Programmänderung beachten:
22.00 Stralsund - Der lange Schatten
(Text und weitere Angaben s. Mo., 29.6., 22.15 Uhr)
(Die Wiederholung "Stralsund - Tote Träume" entfällt.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6303165
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