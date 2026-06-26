Im Aktien-Report "Das neue Öl/TOPSECRET" vom 22. Mai 2026 (damals notierte Bayer bei 38,78 Euro) hatte ich geschrieben: "Mein Top-Favorit ist Bayer … Bezüglich Glyphosat wird bis Ende Juni 2026 eine Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA im Fall Durnell gegen Monsanto erwartet. Ein diesbezüglicher positiver Ausgang würde automatisch die Grundlage für künftige Klagen entziehen … Die operative Marge der Leverkusener dürfte zeitnah explodieren. Bauen Sie bei Bayer jetzt schon mal eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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