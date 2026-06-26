Große Aufregung bei Zalando zum Ende dieser Woche. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin prüft den Jahresabschluss des Berliner Modeversandhändlers wegen möglichen Verstößen. Die Aktie bricht zeitweise um mehr als -20% ein, kann die Verluste im Tagesverlauf aber wieder eindämmen. Ist also alles nur halb so schlimm oder droht dem Papier nach der jüngsten Erholung wieder der Gang nach unten? BaFin sieht mögliche Fehler im Zusammenhang mit About You Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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