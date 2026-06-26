Wir bauen immer komplexere Modelle unserer Welt. Doch dadurch erreichen sie einen Grad, den selbst Fachleute nicht immer vollständig verstehen. Wie weit heutige Modelle unser Leben prägen, ergründet die neue Ausgabe der MIT Technologie Review. Globen, Landkarten, Gleichungen und ganze Miniaturwelten: Der Mensch baut seit Jahrtausenden Modelle, um die Wirklichkeit besser zu verstehen und der Komplexität der Welt gerecht zu werden. Inzwischen beruhen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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