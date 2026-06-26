Die US-Aktienmärkte stehen vor einem volatilen Freitag. Während der Dow Jones Industrial bei 51.981 Punkten weitgehend stabil in den Handel starten dürfte, geraten Technologiewerte unter massiven Verkaufsdruck. Der Nasdaq 100 verliert vorbörslich 1,21 Prozent auf 29.081 Punkte. Ein Wochenverlust von über vier Prozent droht dem technologieorientierten Index.Der Grund für den Ausverkauf bei Halbleitern: Anleger zweifeln zunehmend an der Preismacht der Tech-Giganten. Pläne von Unternehmen wie Apple, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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