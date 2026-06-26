Die US-Regierung will immer stärker kontrollieren, wer auf Top-Modelle von heimischen KI-Firmen Zugriff bekommt. Dabei ist der Zugang zu diesen Sprachmodellen heutzutage weniger relevant denn je, meint unser Autor. Wenn Donald Trump eines liebt, dann den starken Mann zu spielen. Egal ob es um Innen-, Außen- oder Wirtschaftspolitik geht, der US-Präsident ist mit Drohungen und Maßnahmen wie Strafzöllen schnell bei der Hand. Auf der anderen Seite will ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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